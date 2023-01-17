حملة لمكافحة الفساد تضطرّ الرئيس الفيتنامي للاستقالة

قدّم الرئيس الفيتنامي نجوين شوان فوك استقالته، اليوم "الثلاثاء"، بعد أيام على انتشار شائعات تحدثت عن إقالته قريبًا في إطار حملة تطهير واسعة النطاق لمكافحة الفساد.
وذكرت وكالة "في إن ايه" الرسمية، أن "فوك" قدّم استقالته من المناصب، التي شغلها وترك وظيفته وتقاعد؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأشارت الوكالة إلى أن "فوك" تولّى مسؤولياته السياسية كقائد بعدما ارتكب العديد من كبار المسؤولين، وبينهم نائبان لرئيس الوزراء و3 وزراء، انتهاكات ومخالفات، أدت إلى عواقب وخيمة جدًّا.
وتأتي الاستقالة في أعقاب إقالة نائبي رئيس الوزراء في يناير، ضمن حملة لمكافحة الفساد أدت أيضًا إلى اعتقال العشرات من كبار المسؤولين الآخرين.