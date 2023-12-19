هجوم مقاتلات إسرائيلية على "محور فيلادلفيا" يتفاعل بـ"غضب مصري غير مسبوق"

ومحور فيلادلفيا، والمعروف أيضًا باسم محور صلاح الدين، هي منطقة يبلغ طولها 14 كيلومترًا، وعرضها بضع مئات من الأمتار فقط، وتمتد على طول الحدود بين غزة ومصر، وهي منطقة عازلة تم إنشاؤها كجزء من اتفاقيات كامب ديفيد، ولكن مع انسحاب إسرائيل من غزة، انتقل الإشراف عليها إلى السلطة الفلسطينية بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي.