بسرب من المسيرات.. حزب الله يبدأ الرد على الهجوم الإسرائيلي على بيروت

وأضاف المسؤول، في تصريحات صحفية، أن جماعة حزب الله التي نفت تورطها في ضربة يوم السبت التي أدت إلى مقتل 12 طفلاً وفتى، وأبلغت الوسطاء أنها سترد على أي هجوم إسرائيلي.