بسرب من المسيرات.. حزب الله يبدأ الرد على الهجوم الإسرائيلي على بيروت

أفادت وسائل إعلام مقربة من حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن الحزب بدأ بالرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث قالت المصادر: "سرب من المسيرات يدخل من لبنان باتجاه الجليل الغربي".
وفي التفاصيل، أكد مسؤول في جماعة حزب الله، أن الجماعة رفضت دعوات مبعوثين دوليين لتجنب الرد على هجوم الإسرائيلي الذي كان مرتقباً عقب ضربة صاروخية لهضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.
وأضاف المسؤول، في تصريحات صحفية، أن جماعة حزب الله التي نفت تورطها في ضربة يوم السبت التي أدت إلى مقتل 12 طفلاً وفتى، وأبلغت الوسطاء أنها سترد على أي هجوم إسرائيلي.
وقبل ساعات من هجوم الضاحية دعت إسرائيل سكان المناطق الشمالية إلى تخفيف التجمعات والحد من الأنشطة غير الضرورية .
وقال المجلس الإقليمي لمستوطنات الجولان "يطلب من سكان المناطق الشمالية تخفيف التجمعات والحد من الأنشطة غير الضرورية حتى إشعار آخر"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه قصف العاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفاً القائد العسكري الذي يزعم أنه المسؤول عن مقتل 12 طفلاً، في هجوم صاروخي على مرتفعات الجولان المحتلة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت ثلاثة مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ"رويترز" إن ضربة إسرائيلية للضاحية الجنوبية في بيروت استهدفت رئيس غرفة عمليات جماعة حزب الله.
وأفاد مصدر مقرب من حزب الله بنجاة القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر من الاستهداف الإسرائيلي.