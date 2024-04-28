إيتمار بن غفير يخرج من المستشفى بـ 3 كسور في الضلوع

خرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم (الأحد)، من المستشفى بعد يومين من دخوله له جراء حادث سير انقلبت فيه سيارته.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "بن غفير" يعاني على الأقل من ثلاثة كسور في الضلوع والعديد من الكدمات جراء الحادث الذي تعرض له يوم الجمعة الماضي.
وكانت السيارة التي كان يستقلها إيتمار بن غفير، قد انقلبت في حادث سير عندما كان في طريقه إلى مكان حادثة طعن في مدينة الرملة قرب تل أبيب.
وأعلن مكتب "بن غفير" الجمعة أن إصابة الوزير "متوسطة"، وهو حالياً في حالة "جيدة".