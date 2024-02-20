مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة

يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم (الثلاثاء)، على نصّ مشروع أعدّته الجزائر قبل أسابيع يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وسط تهديد أميركي بـ"فيتو" جديد سيكون الثالث للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، منذ بداية العدوان على القطاع الفلسطيني.
ويطالب مشروع القرار بوقف إنساني فوري لإطلاق النار على جميع الأطراف احترامه، ويُعارض التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين، وسط مزاعم إسرائيل عن خطّة لإجلاء المدنيّين قبل هجوم برّي محتمل في رفح، حيث يتكدّس 1,4 مليون شخص في جنوب غزة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتنتقد الولايات المتحدة التي تتجهز لاستعمال حق النقض" فيتو" المشاريع التي تدعو لوقف إطلاق النار في غزة، دون إدانة حركة "حماس" لهجومها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على المقرات العسكرية والمستوطنات في غلاف غزة.
وتعتمد إسرائيل تمامًا على الفيتو الأميركي المتكرر، مع مواصلتها العدوان المدمر على غزة لليوم الـ137، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة 69028 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.