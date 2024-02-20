مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة

وتعتمد إسرائيل تمامًا على الفيتو الأميركي المتكرر، مع مواصلتها العدوان المدمر على غزة لليوم الـ137، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة 69028 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.