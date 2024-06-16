روسيا.. انتهاء أزمة الرهائن الذين احتجزهم معتقلون دواعش بسجن روستوف

أعلنت مصلحة السجون الروسية، أنه تم تحرير رهينتين في مركز احتجاز بمنطقة روستوف في جنوب روسيا دون أن يصابا بأذى، وتم قتل المحتجزين عندما اقتحمت القوات الخاصة المركز، الأحد؛ وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء.
ولم يتضح بعدُ عدد القتلى من بين محتجزي الرهائن الستة.
وفي وقت سابق، قام عناصر من تنظيم داعش الإرهابي -معتقلون في سجن في منطقة روستوف بجنوب روسيا- باحتجاز حارسيْن رهينتين؛ حسب ما أعلنته إدارة السجون.
وأفادت إدارة السجون في بيان بأن "الموقوفين المعتقلين في إحدى زنزانات مركز الاعتقال رقم 1 في منطقة روستوف، احتجزوا حارسين رهينتين".
وأضافت وفق "سكاي نيوز عربية"؛ فإن "المؤسسة تعمل كالمعتاد، والوضع تحت السيطرة"، مبرزة أن جهات إنفاذ القانون طُلب منها التوجه إلى الموقع.
وطالب محتجزو الرهينتين بسيارة وفتح الطريق للخروج.
من جهتها، كشفت قناة "بازا" على تيليغرام، التي لديها مصادر في سلطات إنفاذ القانون الروسية، أن 5 رجال أخذوا رهينتين في مركز سجني.