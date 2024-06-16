روسيا.. انتهاء أزمة الرهائن الذين احتجزهم معتقلون دواعش بسجن روستوف

أعلنت مصلحة السجون الروسية، أنه تم تحرير رهينتين في مركز احتجاز بمنطقة روستوف في جنوب روسيا دون أن يصابا بأذى، وتم قتل المحتجزين عندما اقتحمت القوات الخاصة المركز، الأحد؛ وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء.