"إرهابي عالمي".. رومانيا تعتقل "لبنانيًّا" يُمَول "حزب الله"

وبيّنت السلطات أن محمد إبراهيم بزي (58 عامًا) الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه "إرهابي عالمي" في عام 2018 عندما عرضت 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول مكان وجوده، حوّل ملايين الدولارات إلى "حزب الله" على مر السنين؛ وفقًا لـ"فرانس برس".