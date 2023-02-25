"إرهابي عالمي".. رومانيا تعتقل "لبنانيًّا" يُمَول "حزب الله"

أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية، اليوم (السبت)، أن مواطنًا لبنانيًّا بلجيكيًّا مزدوج الجنسية، اعتُقِل أمس في العاصمة الرومانية بوخاريست، بتهمة تمويل مليشيا "حزب الله" اللبنانية؛ تمهيدًا لتسليمه للولايات المتحدة.
وبيّنت السلطات أن محمد إبراهيم بزي (58 عامًا) الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه "إرهابي عالمي" في عام 2018 عندما عرضت 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول مكان وجوده، حوّل ملايين الدولارات إلى "حزب الله" على مر السنين؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت أن "بزي" يُعد "ممولًا رئيسيًّا" لـ"حزب الله"، المصنف على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة، من خلال إدارته لأعمال تجارية في بلجيكا ولبنان والعراق وعدة دول في غرب إفريقيا.
من جانبه، أوضح المدعي الأمريكي العام في بروكلين بريون بيس، أن تسليم "بزي" والمواطن اللبناني طلال شاهين (78 عامًا)، كان مطلوبًا بتهم واردة في لائحة اتهام أعيدت الشهر الماضي إلى محكمة بروكلين الفيدرالية.
وتَضمنت التهم الموجّهة ضد "بزي" و"شاهين"، التآمر لدفع أفراد أمريكيين لإجراء معاملات غير قانونية مع مؤامرة إرهابية عالمية وغسيل الأموال.
واحتجزت سلطات إنفاذ القانون الرومانية "بزي"، بعد وصوله إلى بوخارست، أمس؛ وفقًا للإفصاح الذي أعلن فيه عن اعتقاله.