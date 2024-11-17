تكرار الاعتداءات.. قوات "اليونيفيل" تتعرض لإطلاق نار "إسرائيلي" جنوب لبنان

تواصلت الاعتداءات الميدانية الإسرائيلية ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
ففي بيان صدر اليوم الأحد، أكدت "اليونيفيل" أن دورية تابعة لها تعرضت لإطلاق نار كثيف أثناء عبورها بلدة معركة، دون تسجيل إصابات.
وأشار البيان إلى أن الحادث وقع بعد أن واجهت الدورية، التي كانت تضم جنودًا فرنسيين وفنلنديين، عقبات أثناء أداء مهمتها في قرية بدياس إذ تعرضت لمنع حرية الحركة من قبل مجموعة من الأفراد، أحدهم كان مسلحًا، وعلى الرغم من تمكنها من تجاوز العوائق، تعرضت الدورية، بعد حوالي ساعة، لإطلاق نار مكثف، بلغ نحو 40 طلقة، أثناء عبورها بلدة معركة وفق العربية نت.
وأضافت "اليونيفيل" أن أفراد المجموعة المهاجمة ينتمون إلى جهات غير حكومية، في إشارة ضمنية إلى عناصر "حزب الله"، لكنها أكدت أن الدورية وصلت بسلام إلى قاعدتها في دير كيفا، وأبلغت القوات المسلحة اللبنانية فورًا بالحادث.
وشددت "اليونيفيل" على ضرورة ضمان السلطات اللبنانية سلامة وحركة جنود حفظ السلام، مشيرة إلى أن أي هجوم ضدهم يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والقرار 1701، الذي يشكل الإطار القانوني لوجودها ومهامها في المنطقة.
تأتي هذه الحوادث بعد سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية على قوات "اليونيفيل" خلال الأسابيع الماضية، التي أسفرت عن إصابة أربعة جنود على الأقل، وأكدت القوات الأممية أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى إخلاء بعض مواقعها على طول الخط الأزرق، وتخريب كاميرات ومعدات اتصال خاصة بها.