تكرار الاعتداءات.. قوات "اليونيفيل" تتعرض لإطلاق نار "إسرائيلي" جنوب لبنان

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع بعد أن واجهت الدورية، التي كانت تضم جنودًا فرنسيين وفنلنديين، عقبات أثناء أداء مهمتها في قرية بدياس إذ تعرضت لمنع حرية الحركة من قبل مجموعة من الأفراد، أحدهم كان مسلحًا، وعلى الرغم من تمكنها من تجاوز العوائق، تعرضت الدورية، بعد حوالي ساعة، لإطلاق نار مكثف، بلغ نحو 40 طلقة، أثناء عبورها بلدة معركة وفق العربية نت.