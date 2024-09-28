ما الخطوة التالية؟.. نقل المرشد الإيراني إلى "مكان آمن" عقب إعلان اغتيال "نصر الله"

وسبق البيان الرسمي بدقائق، تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية أن أجهزة الأمن في إسرائيل تمتلك الدليل على أنّ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قد قُتل في عملية الاغتيال ليلة الجمعة.