فرنسا لن تسلّم أوكرانيا طائرات مقاتلة في الأسابيع المقبلة "تحت أي ظرف"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ إن الطائرات المقاتلة التي تطالب بها أوكرانيا لا يمكن "تحت أي ظرف" أن يتم "تسليمها في الأسابيع المقبلة"، مؤكداً أنه يُفضل أسلحة "أكثر فائدة" ويكون تسليمها بشكل "أسرع".