فرنسا لن تسلّم أوكرانيا طائرات مقاتلة في الأسابيع المقبلة "تحت أي ظرف"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ إن الطائرات المقاتلة التي تطالب بها أوكرانيا لا يمكن "تحت أي ظرف" أن يتم "تسليمها في الأسابيع المقبلة"، مؤكداً أنه يُفضل أسلحة "أكثر فائدة" ويكون تسليمها بشكل "أسرع".
وبعد قمة أوروبية بحضور نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ تحدث ماكرون؛ عن مسألة تسليم مقاتلات لأوكرانيا، قائلا "لا أستبعد شيئاً على الإطلاق" لكن هذا "لا يتطابق مع الاحتياجات اليوم".
وطوال جولته الأوروبية يومَي الأربعاء والخميس، أصرّ الرئيس الأوكراني على أن بلاده بحاجة إلى طائرات مقاتلة لإنهاء الحرب التي تقودها روسيا.
وأكّد ماكرون؛ أن "نقاشه العميق جداً والدقيق جداً" مع زيلينسكي؛ في باريس قد أظهر أن الأولوية تتمثل في "القيام بكل شيء لمساعدة (أوكرانيا) على المقاومة في الأسابيع المقبلة".
وتابع ماكرون "من الضروري أن يعطي الحلفاء الأفضلية للمعدات الأكثر فائدة" التي يكون تسليمها في شكلٍ "أسرع"، مشيراً إلى أن مدافع قيصر ونظام الدفاع الجوي المتوسط المدى MAMBA المقدَّم من فرنسا يفيان بهذه المعايير.