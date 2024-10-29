5 قتلى على الأقل إثر غارة إسرائيلية على بلدة قرب مدينة صيدا اللبنانية

وتفصيلاً، قالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على حارة صيدا هذا المساء أدت في حصيلة أولية إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين بجروح"، مضيفة أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة.