5 قتلى على الأقل إثر غارة إسرائيلية على بلدة قرب مدينة صيدا اللبنانية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، أن غارة إسرائيلية على بلدة قرب مدينة صيدا جنوبي لبنان أدت إلى قتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 33 آخرين بجروح.
وتفصيلاً، قالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على حارة صيدا هذا المساء أدت في حصيلة أولية إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين بجروح"، مضيفة أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة.
وكشفت وكالة فرانس برس عن أضرار جسيمة أصابت أحد المباني وتسببت في أضرار جسيمة كذلك بمبنيين ملاصقين بالمبنى المستهدف وبمؤسسات ومحال تجارية، فيما تعمل فرق الإسعاف على انتشال الجرحى والقتلى.
ويأتي ذلك بعد غارة إسرائيلية الأحد في البلدة نفسها أدت إلى مقتل تسعة أشخاص، وفق وزارة الصحة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وكشفت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت في بيان أنه "قتل 77 شخصًا وأصيب 180 آخرون خلال الــ24 ساعة الماضية".