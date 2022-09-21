دعوة عربية لتشكيل تكتل مشترك ضد المحتوى المهدد أخلاقياً

كما شدد على أهمية وضع إستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية، يراعى من خلالها مواجهة المحتوى الإعلامي المخالف للقيم والمعتقدات على غرار التجربة الخليجية التي تم طرحها لمواجهة التحديات المهددة قبل أيام، كاشفاً عن تقديم الاتحاد تصور متكامل حول سبل التفاعل عربياً مع الهيمنة الرقمية العالمية، بالإضافة إلى مشاريع للتطوير والتدريب تربط بين كافة اتحادات الوطن العربي.