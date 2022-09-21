دعوة عربية لتشكيل تكتل مشترك ضد المحتوى المهدد أخلاقياً

أكدت اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دورتها 97، التي عقدت بالقاهرة أمس، على أهمية العمل العربي المشترك لتحديث محاور الإستراتيجية الإعلامية من أجل الدفاع عن قضايا الأمة العربية، لتطوير محتوى الخطاب الإعلامي العربي الموجه إلى الرأي العام العالمي.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد الحارثي، في كلمة له أهمية وضع إستراتيجية لتطوير المحتوى الإعلامي المحلي وحماية القيم الأصيلة من قوة وسطوة كبار شركات الإنتاج الإعلامية.
وقدم مقترحاً من اتحاد إذاعات الدول العربية لتشكيل تكتل عربي يكون من شأنه مواجهة المحتوى المهدد، بالإضافة إلى حماية الاتحادات من هيمنة الشركات الكبرى التي كانت تجد التسهيلات بسبب عدم وجود القيود المحلية التي تواجه مؤسسات الإنتاج المحلي.
كما شدد على أهمية وضع إستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية، يراعى من خلالها مواجهة المحتوى الإعلامي المخالف للقيم والمعتقدات على غرار التجربة الخليجية التي تم طرحها لمواجهة التحديات المهددة قبل أيام، كاشفاً عن تقديم الاتحاد تصور متكامل حول سبل التفاعل عربياً مع الهيمنة الرقمية العالمية، بالإضافة إلى مشاريع للتطوير والتدريب تربط بين كافة اتحادات الوطن العربي.