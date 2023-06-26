منعاً لاستخدامها في التجسس.. القضاء الأسترالي يرفض طلب روسيا بناء سفارة جديدة قرب البرلمان
تعرّض مسعى روسيا لبناء سفارة جديدة قرب مقر البرلمان الأسترالي لنكسة أمام القضاء، اليوم (الاثنين)، مع دعم المحكمة العليا لجهود الحكومة لاسترجاع الأرض، التي كان يحتلها دبلوماسي روسي.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي: "رأت المحكمة بوضوح ألا أساس قانونياً لاستمرار الوجود الروسي في الموقع في هذه المرحلة"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وعطّلت أستراليا سعي روسيا إلى بناء سفارتها الجديدة في كانبيرا، بعدما حذرت وكالات الاستخبارات المحلية من احتمال استخدامها منطلقًا للتجسس على المشرعين.
وطعنت روسيا الأسبوع الماضي بقرار السلطات الأسترالية في اللحظة الأخيرة أمام المحكمة العليا، فيما احتلّ دبلوماسي روسي الأرض التي ستقام عليها السفارة.
إلا أن المحكمة الأسترالية العليا قررت اليوم أن على روسيا إخلاء المكان، أقلّه بانتظار أن تعاد دراسة الملف أمام المحاكم، مع تقديم المزيد من الحجج القانونية المفصلة.
وشوهد الدبلوماسي الذي يحتلّ الأرض يغادر المكان فور صدور الحكم، ويُنقل بسيارة تحمل لوحة دبلوماسية.