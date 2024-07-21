بعد انسحاب "بايدن".. "ترامب": هزيمة كامالا هاريس ستكون أسهل

يأتي القرار بعد تصاعد الضغوط من حلفاء بايدن الديمقراطيين للتنحي بعد مناظرة 27 يونيو، والتي تراجع فيها الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً، وغالباً ما أعطى إجابات لا معنى لها، فيما يعتزم بايدن إكمال الفترة المتبقية من ولايته في منصبه، والتي تنتهي ظهر يوم 20 يناير 2025.