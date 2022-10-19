تجدد الاشتباكات القبلية بولاية النيل الأزرق السودانية.. ومقتل 15 شخصاً

وفي التفاصيل، قال مصدر طبي، اليوم الأربعاء: "تلقينا 10 جثث في مستشفى ود الماحي"، فيما أفاد مصدر آخر في مستشفى الروصيرص بوصول "5 جثث و10 جرحى" إلى المؤسسة، بحسب فرانس برس.