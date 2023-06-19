حذّر من تفجير المنطقة.. "أبو ردينة" للعالم وأمريكا: تَدَخّلوا لوقف "جنون الاحتلال"

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن المجازر المتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق شعبنا، وكان آخرها في مدينة جنين ومخيمها، وأسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين بينهم طفل، وإصابة العشرات بجروح بينهم 9 بحالة الخطر؛ هي محاولات لتفجير المنطقة وجرها إلى مربع العنف.