بعد انتخابات لم يحقق فيها النتائج المتوقعة.. "مودي" يؤدي اليمين رئيسًا لوزراء الهند

ووفق "سكاي نيوز عربية": فشل حزبه القومي الهندوسي "بهاراتيا جاناتا"، الذي فاز بأغلبية ساحقة في عامَي 2014 و2019، في الحصول على الأغلبية ليحكم بمفرده في الانتخابات الوطنية الأخيرة، مع ذلك فاز ائتلاف التحالف الوطني الديمقراطي بزعامة "مودي" بعدد كافٍ من المقاعد لتشكيل حكومة، وهو على رأسها.