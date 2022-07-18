الدفاع البريطانية: روسيا استعانت بمرتزقة "فاجنر" في اجتياح شرق أوكرانيا

وقالت الوزارة في تقييمها اليومي عبر "تويتر": "من شبه المؤكد أن فاجنر لعبت دوراً مركزياً في القتال الأخير، بما في ذلك الاستيلاء على مدينتي بوباسنا وليشانسك في لوغانسك، ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف القوات الروسية".