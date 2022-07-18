الدفاع البريطانية: روسيا استعانت بمرتزقة "فاجنر" في اجتياح شرق أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (الاثنين)، أن "روسيا استعانت بمرتزقة شركة فاجنر العسكرية الخاصة لتعزيز قواتها في الخطوط الأمامية شرق أوكرانيا، ولتخفيف النقص في عدد الضحايا من جنودها".
وقالت الوزارة في تقييمها اليومي عبر "تويتر": "من شبه المؤكد أن فاجنر لعبت دوراً مركزياً في القتال الأخير، بما في ذلك الاستيلاء على مدينتي بوباسنا وليشانسك في لوغانسك، ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف القوات الروسية".
وبينت أن رئيس المجموعة يفجيني بريجوزين، أصبح مؤخراً بطلاً في الاتحاد الروسي بعد أدائه في لوغانسك.
وأشارت الوزارة إلى أن "فاجنر" تعمل على خفض معايير التوظيف، وتوظيف المدانين والأفراد المدرجين سابقاً في القائمة السوداء، ما سيؤثر على الفعالية التشغيلية المستقبلية للمجموعة وسيقلل من قيمتها كداعم للقوات الروسية النظامية.