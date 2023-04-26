من جديد.. اشتباكات وتحليق طيران في الخرطوم ومضادات أرضية واتهامات بخرق الهدنة

وكان سكان العاصمة السودانية، الخرطوم، ومدينة أم درمان المجاورة قد أفادوا بوقوع اشتباكات متفرقة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرين في الوقت ذاته إلى تراجع حدة القتال في اليوم الثاني من الهدنة.