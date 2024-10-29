إشارات إلى تسوية وشيكة.. "إسرائيل" تبحث إنهاء الحرب في لبنان بتحركات دبلوماسية

في سياق متصل، نقلت تقارير صحفية تصريحات عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تفاؤله بانتهاء الحرب قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن عام 2025 سيكون عامًا للسلام والخروج من حالة الصراع.