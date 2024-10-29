إشارات إلى تسوية وشيكة.. "إسرائيل" تبحث إنهاء الحرب في لبنان بتحركات دبلوماسية

كشفت تقارير إعلامية عالمية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم عقد اجتماع أمني مع عدد من الوزراء وكبار القادة العسكريين والمخابراتيين؛ لمناقشة اتصالات دبلوماسية قد تؤدي إلى إنهاء الحرب في لبنان وفق "سكاي نيوز عربية".
ووفقًا لما ذكره باراك رافيد عبر منصة "إكس"، فإن الاجتماع المقرر عند الساعة الثامنة مساءً، سيركز على تقييم الوضع على الجبهة الشمالية والبحث في المهام العسكرية ومقترحات تسوية سياسية محتملة.
في سياق متصل، نقلت تقارير صحفية تصريحات عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تفاؤله بانتهاء الحرب قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن عام 2025 سيكون عامًا للسلام والخروج من حالة الصراع.
يُذكر أن "إسرائيل" قد كثفت عملياتها العسكرية عبر الحدود مع لبنان الشهر الماضي؛ بهدف القضاء على تهديد "حزب الله" وضمان عودة الاستقرار إلى مناطقها الشمالية.