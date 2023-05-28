في جولة الإعادة.. مراكز الاقتراع بتركيا تفتح أبوابها أمام 64 مليون ناخب لاختيار الرئيس

وتحدى أردوغان (69 عامًا) استطلاعات الرأي، وحقق تقدمًا مريحًا بخمس نقاط تقريبًا على منافسه كمال كليجدار أوغلو في الجولة الأولى في 14 مايو؛ لكنه فشل في الحصول على نسبة 50% المطلوبة لحسم الجولة الأولى في السباق الرئاسي.