"كانت ملكة في غزة".. برسالة مؤثرة.. أسيرة إسرائيلية تشكر "القسام" على تعاملهم مع ابنتها

مضيفة: "شكرًا شكرًا شكرًا على الساعات الكثيرة التي كنتم فيها كالمربية، شكرًا لكونكم صبورين تجاهها، وغمرتموها بالحلويات والفواكه وكل شيء موجود حتى لو لم يكن متاحًا". وأردفت: "الأولاد لا يجب أن يكونوا في الأسر، لكن بفضلكم، وبفضل أناس آخرين طيبين عرفناهم في الطريق، ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة، وبشكل عام تعترف بالشعور بأنها مركز العالم".