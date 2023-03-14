عن اتفاق الغواصات.. الصين: أمريكا وأستراليا وبريطانيا مضت أكثر في طريق خطير

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، اليوم (الثلاثاء)، "أستراليا، والولايات المتحدة، وبريطانيا بتجاهل مخاوف المجتمع الدولي والمضي أكثر في طريق خطير"، عقب الإعلان في كاليفورنيا أمس عن اتفاق شراء أستراليا 3 غواصات تعمل بالدفع النووي.