عن اتفاق الغواصات.. الصين: أمريكا وأستراليا وبريطانيا مضت أكثر في طريق خطير

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، اليوم (الثلاثاء)، "أستراليا، والولايات المتحدة، وبريطانيا بتجاهل مخاوف المجتمع الدولي والمضي أكثر في طريق خطير"، عقب الإعلان في كاليفورنيا أمس عن اتفاق شراء أستراليا 3 غواصات تعمل بالدفع النووي.
وقال "وينبين": "إن نشر غواصات تعمل بالدفع النووي أوغيرها من التكنولوجيا العسكرية المتقدمة سيؤثر على الاستقرار والأمن العالمي"، وفقاً لـ"رويترز".
أوضاف: "إن الصين تعتبر هذه الخطوة امتداداً لعقلية الحرب الباردة".
واعتبر المتحدث أن "الاتفاق يقوض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأنه يجب دفع مناقشات دولية شفافة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة مخاطر الانتشار التي يفرضها اتفاق الغواصات النووية".