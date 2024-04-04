الأمم المتحدة تدعو إلى التخلص من الألغام الأرضية ومخلفات الحروب التي تهدد الملايين حول العالم

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الألغام الأرضية والذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب من المتفجرات، تهدد بشكل مباشر ملايين الأشخاص العالقين في شراك النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم من أفغانستان إلى ميانمار إلى السودان ومن أوكرانيا إلى كولومبيا إلى غزة.
ودعا غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام إلى أن نخلّص العالم بلداً تلو الآخر ومجتمعاً تلو الآخر من هذه الأسلحة إلى الأبد.
وقال الأمين العام إن موظفي الأمم المتحدة العاملين في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام يعملون مع الشركاء لإزالة هذه الأسلحة الفتاكة، وضمان أن يتمكن الناس من التنقل بأمان في مجتمعاتهم المحلية، وتوفير التعليم وإجراء تقييمات للخطر حفاظاً على سلامة الناس والعاملين في المجال الإنساني، وإن هذا الموضوع إنما يذكّرنا بالحاجة إلى حماية الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعا الدول الأعضاء أيضاً إلى دعم إستراتيجية الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام والتصديق على اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد واتفاقية الذخائر العنقودية والاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة، وتنفيذها تنفيذاً كاملاً.