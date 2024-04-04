الأمم المتحدة تدعو إلى التخلص من الألغام الأرضية ومخلفات الحروب التي تهدد الملايين حول العالم

وقال الأمين العام إن موظفي الأمم المتحدة العاملين في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام يعملون مع الشركاء لإزالة هذه الأسلحة الفتاكة، وضمان أن يتمكن الناس من التنقل بأمان في مجتمعاتهم المحلية، وتوفير التعليم وإجراء تقييمات للخطر حفاظاً على سلامة الناس والعاملين في المجال الإنساني، وإن هذا الموضوع إنما يذكّرنا بالحاجة إلى حماية الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.