"العليمي": لا تغيير بالموقف الأمريكي بشأن تصنيف الحوثي جماعة إرهابية

وفي التفاصيل، قال في برنامج "مقابلة خاصة" الذي يبث على "العربية"، إن الخلايا الإيرانية بدأت تتشكل في اليمن منذ عام 1983، مشيراً إلى أن ميليشيات إيران تشكلت في اليمن بالتزامن مع تشكيل حزب الله بلبنان، وإن تدخلات إيران في اليمن قديمة وليست وليدة الحرب الحالية.