في انتصار كبير لترامب.. إسقاط جميع تهم "الوثائق السرية"

وقال محامو ترامب: إن المستشار الخاص جاك سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني في انتهاك لشرط التعيينات في الدستور، وأن مكتبه تم تمويله بشكل غير صحيح من قبل وزارة العدل.