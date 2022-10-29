تقرير للأمم المتحدة يؤكّد أن درجات حرارة الأرض سترتفع بمقدار 2.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن

ونظراً إلى التعهدات الحالية لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة، حذّرت الأمم المتحدة الخميس، في تقريرٍ جديد، من أن الاحترار المناخي قد يصل إلى 2.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.