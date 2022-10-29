تقرير للأمم المتحدة يؤكّد أن درجات حرارة الأرض سترتفع بمقدار 2.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن

أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الخميس، تقريراً جديداً حذّرت فيه من أن الاحترار المناخي قد يصل إلى 2.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وذلك استناداً للتعهدات الحالية لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة.
وأشار التقرير إلى أنه ومن أجل حصر ارتفاع حرارة الأرض بـ1.5 درجة مئوية، سيجب تقليل الانبعاثات بنسبة 45% مقارنة بالمستويات الحالية، وفق التقرير.
ونظراً إلى التعهدات الحالية لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة، حذّرت الأمم المتحدة الخميس، في تقريرٍ جديد، من أن الاحترار المناخي قد يصل إلى 2.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
ووفق ما تضمن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن الدول لا تلتزم بتعهداتها والمسار الحالي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض بـ2.8 درجة مئوية. والمساران يؤديان إلى احترار أعلى من هدف اتفاق باريس للمناخ لحصر ارتفاع درجة الحرارة بمعدل "أدنى بوضوح" من درجتين مئويتين، وإذا أمكن 1.5 درجة.
ومن أجل حصر ارتفاع حرارة الأرض بـ1.5 درجة مئوية، سيجب تقليل الانبعاثات بنسبة 45% مقارنة بالمستويات الحالية، وفق التقرير.