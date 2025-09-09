الأمم المتحدة: "أسطول الصمود" مهمة إنسانية وعلى إسرائيل وقف التهديدات

وأوضح الخبراء أن "أسطول الصمود" الذي يضم أكثر من 50 سفينة من 44 دولة، انطلق من برشلونة في 31 أغسطس، محمّلًا بالغذاء والدواء وحليب الأطفال، على أن تنضم إليه هذا الأسبوع دفعة ثانية من السفن من تونس، تليها سفن أخرى من إيطاليا واليونان ودول في البحر المتوسط.