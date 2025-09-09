الأمم المتحدة: "أسطول الصمود" مهمة إنسانية وعلى إسرائيل وقف التهديدات

في خطوة لافتة، دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف جميع التهديدات الموجهة ضد "أسطول الصمود العالمي"، وضمان استمراره في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة دون عوائق.
وأعرب 37 مقررًا أمميًا عن تضامنهم مع الأسطول، محذرين من أن أي محاولة لمنعه تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، مشددين على ضرورة إنهاء الحصار غير القانوني المفروض على غزة، وما نتج عنه من أزمة إنسانية كارثية.
وأوضح الخبراء أن "أسطول الصمود" الذي يضم أكثر من 50 سفينة من 44 دولة، انطلق من برشلونة في 31 أغسطس، محمّلًا بالغذاء والدواء وحليب الأطفال، على أن تنضم إليه هذا الأسبوع دفعة ثانية من السفن من تونس، تليها سفن أخرى من إيطاليا واليونان ودول في البحر المتوسط.
وأبدى الخبراء قلقهم البالغ على سلامة الناشطين المشاركين في الأسطول، محذرين من تعرضهم لأعمال غير قانونية، أو احتجازهم لفترات طويلة في السجون، وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية والاتصالات، أو مصادرة السفن، كما تنص الخطة الإسرائيلية.
وأكدوا أن غزة لا تزال أرضًا محتلة بموجب القانون الدولي، وأن الحصار المفروض عليها وتجويع سكانها يشكّلان انتهاكًا جسيمًا وعقابًا جماعيًا، مطالبين بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر إلى سكان القطاع.