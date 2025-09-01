بدأت في مثل هذا اليوم.. واقعة أخّرت اندلاع الحرب العالمية الثانية 6 أيام

ووفقاً لتقرير على موقع "العربية نت"، منذ وصوله للسلطة، عمل أدولف هتلر على تمزيق معاهدة فرساي التي فرضت قيودًا قاسية على ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى. بدأ بإعادة تسليح البلاد، ثم ضم النمسا عام 1938 تحت شعار "الوحدة الوطنية"، قبل أن ينتزع منطقة السوديت من تشيكوسلوفاكيا تحت ذريعة "حماية الأقلية الألمانية". لكن المجتمع الدولي، بقيادة بريطانيا وفرنسا، اكتفى بالاحتجاجات الدبلوماسية، متجنبًا المواجهة المباشرة في ما عُرف بسياسة "الاسترضاء" – التي وصفها وينستون تشرشل لاحقًا بأنها "الاختيار بين العار والحرب، فاختاروا العار... والآن سيحصلون على الحرب"، كما جاء في خطاب له عام 1938.