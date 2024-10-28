اعتداء وحشي على "البرغوثي" في سجون الاحتلال يعيد مطالب الإفراج إلى الواجهة

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن الهجوم على "البرغوثي" شمل استخدام أدوات قمع متعددة، أسفرت عن إصابات بجسده وأضلاعه وأطرافه، ونزيف في أذنه اليمنى وجرح في ذراعه اليمنى، بالإضافة إلى آلام في ظهره.