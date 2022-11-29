واشنطن تلوم موسكو بشأن تأجيل اجتماعات مناقشة اتفاقية الأسلحة النووية

ألقت الإدارة الأمريكية باللوم على روسيا في تأجيل اجتماعات مناقشة اتفاقية الأسلحة النووية بين البلدين، التي كان مقرراً أن تبدأ بمصر، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن القرار تم اتخاذه بشكل "أحادي الجانب" من روسيا.