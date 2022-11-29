واشنطن تلوم موسكو بشأن تأجيل اجتماعات مناقشة اتفاقية الأسلحة النووية

ألقت الإدارة الأمريكية باللوم على روسيا في تأجيل اجتماعات مناقشة اتفاقية الأسلحة النووية بين البلدين، التي كان مقرراً أن تبدأ بمصر، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن القرار تم اتخاذه بشكل "أحادي الجانب" من روسيا.
وأكّد المتحدث إنه "كان من المقرر أن تعقد الولايات المتحدة وروسيا اجتماعاً للجنة الاستشارية الثنائية لمعاهدة نيوستارت في القاهرة، لمناقشة تنفيذ اتفاقية معاهدة ستارت الجديدة، الثلاثاء 26 نوفمبر. أخبر الجانب الروسي الولايات المتحدة أن روسيا أجّلت الاجتماع من جانبٍ واحد، وأنها ستقترح مواعيد جديدة".
وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة "مستعدة لإعادة الجدولة في أقرب وقتٍ ممكن؛ لأن استئناف عمليات التفتيش يمثل أولوية للحفاظ على المعاهدة كأداة للاستقرار".
وقالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة الأنباء الروسية الرسمية (ريا نوفوستي)، إن المحادثات تأجلت، لكنها لم تذكر سبب التأجيل.