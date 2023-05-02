"غوتيريش" ينتقد القيود غير المسبوقة التي تفرضها "طالبان" على الأفغانيات

انتقد الأمينُ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم "الثلاثاء"؛ القيودَ غير المسبوقة التي تفرضها حركة طالبان على حقوق المرأة الأفغانية.
وقال "غوتيريش"، في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع استمرّ يومين في الدوحة مع القوى الرئيسية المعنية بالأحداث في أفغانستان: "إن الحظر الحالي المفروض على الأفغانيات العاملات في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية؛ غير مقبول، ويعرّض أرواحًا للخطر؛ بسبب الدور الذي تؤدّيه في التخفيف من الظروف القاسية".
وأضاف: "لن نصمت أبدًا في وجه الهجمات المنهجية وغير المسبوقة على حقوق ملايين النساء والفتيات، اللائي يتمّ إسكاتهن وحجبهن عن الأنظار"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّن أن الحظر المفروض على النساء يعدّ انتهاكًا لالتزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي.
ولم تدع حركة طالبان إلى محادثات الدوحة.