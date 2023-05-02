"غوتيريش" ينتقد القيود غير المسبوقة التي تفرضها "طالبان" على الأفغانيات

وقال "غوتيريش"، في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع استمرّ يومين في الدوحة مع القوى الرئيسية المعنية بالأحداث في أفغانستان: "إن الحظر الحالي المفروض على الأفغانيات العاملات في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية؛ غير مقبول، ويعرّض أرواحًا للخطر؛ بسبب الدور الذي تؤدّيه في التخفيف من الظروف القاسية".