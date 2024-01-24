زعيم المعارضة في إسرائيل: لم نكن بهذا الحزن مثل اليوم.. حكومتنا سبب المشكلة

واعتبر -وفق "روسيا اليوم"- أن الوقت قد "حان لكي نسأل أنفسنا كيف وصلنا إلى وضع يشعر فيه مواطنو إسرائيل أنهم فقدوا السيطرة على حياتهم ولا أحد يعتني بهم"؛ مضيفًا: "علينا أن نقول لهم بصوت عال وواضح: في المرحلة الأولى سنعيد الأسرى؛ لأن هذا هو الهدف الأكثر إلحاحًا. في المرحلة الثانية سيتم القضاء على حماس، ليس فقط بسبب قوتنا العسكرية؛ ولكن أيضًا لأننا قررنا وحددنا الآلية التي ينبغي أن تحل محلها؛ لأننا لا نملك تكتيكًا فحسب؛ بل استراتيجية أيضًا".