زعيم المعارضة في إسرائيل: لم نكن بهذا الحزن مثل اليوم.. حكومتنا سبب المشكلة

قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد: إن الكنيست والحكومة هما سبب المشكلة؛ مشيرًا إلى أن شعب إسرائيل لم يكن حزينًا مثل اليوم، "ولا أدري كيف وصلنا إلى هذا الحال".
وخلال الجلسة العامة للكنيست، لفت "لابيد" إلى "أننا اجتمعنا هنا للاحتفال بعيد ميلاد الكنيست الـ75؛ لكن هل ترى أي شخص آخر يحتفل؟ لماذا علينا أن نحتفل الآن؟"، مشددًا على أن الكنيست والحكومة ليسا الحل؛ بل هما المشكلة".
واعتبر -وفق "روسيا اليوم"- أن الوقت قد "حان لكي نسأل أنفسنا كيف وصلنا إلى وضع يشعر فيه مواطنو إسرائيل أنهم فقدوا السيطرة على حياتهم ولا أحد يعتني بهم"؛ مضيفًا: "علينا أن نقول لهم بصوت عال وواضح: في المرحلة الأولى سنعيد الأسرى؛ لأن هذا هو الهدف الأكثر إلحاحًا. في المرحلة الثانية سيتم القضاء على حماس، ليس فقط بسبب قوتنا العسكرية؛ ولكن أيضًا لأننا قررنا وحددنا الآلية التي ينبغي أن تحل محلها؛ لأننا لا نملك تكتيكًا فحسب؛ بل استراتيجية أيضًا".