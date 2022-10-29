ولماذا لم تُمنع المظاهرات فيه أيضًا!.. "سلامي" للإيرانيين: اليوم آخر أيام الشغب

حذّر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، المتظاهرين من أن اليوم (السبت)، سيكون آخر يوم يخرجون فيه إلى الشوارع.
وقال "سلامي": "لا تخرجوا إلى الشوارع، اليوم هو آخر أيام الشغب"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جهتها، ذكرت مجموعة حقوقية أن قوات الأمن الإيرانية استهدفت مستشفى وسكنًا للطلاب؛ تزامنًا مع دخول الحركة الاحتجاجية أسبوعها السابع.
وأضافت أن ما لا يقل عن 250 متظاهرًا قُتلوا واعتقل الآلاف في أنحاء إيران.
وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية "مهسا أميني" أثناء احتجاز "شرطة الأخلاق" لها الشهر الماضي، وتَحولت الاحتجاجات إلى ثورة شعبية شارك فيها إيرانيون غاضبون من جميع طبقات المجتمع؛ مما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للزعماء من رجال الدين منذ ثورة 1979.