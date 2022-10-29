ولماذا لم تُمنع المظاهرات فيه أيضًا!.. "سلامي" للإيرانيين: اليوم آخر أيام الشغب

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية "مهسا أميني" أثناء احتجاز "شرطة الأخلاق" لها الشهر الماضي، وتَحولت الاحتجاجات إلى ثورة شعبية شارك فيها إيرانيون غاضبون من جميع طبقات المجتمع؛ مما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للزعماء من رجال الدين منذ ثورة 1979.