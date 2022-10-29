مصرع 45 شخصًا على الأقل في جنوب الفلبين بسبب العاصفة المدارية نالجي

لقي 45 شخصًا على الأقل مصرعهم نتيجة العاصفة المدارية نالجي التي اجتاحت الأقاليم الجنوبية للفلبين.
وخفضت هيئة مكافحة الكوارث الفلبينية عدد القتلى إلى 45 من 72 بعد التحقق من التقارير الواردة من الموظفين الميدانيين، بما في ذلك عمال الإنقاذ الذين يبحثون عن 18 مفقوداً.
وأُجلى السكان في المنطقة الساحلية بالعاصمة، بينما تم تعليق الدراسة لجميع المراحل.
وأثارت العاصفة المدارية رياحًا بلغت سرعتها 130 كيلومترًا في الساعة، وضربت اليابسة عدة مرات في شرق الفلبين اليوم.
وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية، من سيول واسعة النطاق، وانهيارات أرضية؛ نتيجة هطول أمطار غزيرة قد تطال أيضًا منطقة العاصمة والأقاليم المجاورة، مع اختراق العاصفة نالجي جزيرة لوزون الرئيسية في طريقها إلى بحر الصين الجنوبي.
وألغت شركات الطيران 116 رحلة محلية ودولية من وإلى المطار الرئيسي للفلبين، في حين أفاد خفر السواحل أن نحو 7500 من ركاب وسائقين وعمال شحن، و107 سفن علقوا في الموانئ.