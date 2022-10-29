مصرع 45 شخصًا على الأقل في جنوب الفلبين بسبب العاصفة المدارية نالجي

وخفضت هيئة مكافحة الكوارث الفلبينية عدد القتلى إلى 45 من 72 بعد التحقق من التقارير الواردة من الموظفين الميدانيين، بما في ذلك عمال الإنقاذ الذين يبحثون عن 18 مفقوداً.