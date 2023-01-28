ردَّت بالمثل.. تركيا تُحذِّر مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة وأوروبا

وقطعت فنلندا والسويد عقودًا من عدم الانحياز العسكري، وتقدمتا بطلب للانضمام إلى الناتو ردًا على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. لكن طلب العضوية يجب أن يحظى بموافقة جميع أعضاء الحلف الثلاثين، علمًا بأن تركيا والمجر هما العضوان الوحيدان اللذان لم يصادقا على الطلبين حتى الآن.