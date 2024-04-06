إسرائيل تقصف منازل الفلسطينيين في أنحاء غزة .. ومقتل 3 وإصابة العشرات

وبّينت أن مدفعية الاحتلال قصفت منازل المواطنين في مناطق المغراقة والزهراء والأطراف الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع.