إسرائيل تقصف منازل الفلسطينيين في أنحاء غزة .. ومقتل 3 وإصابة العشرات

قُتل 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم (السبت)، في قصف صاروخي ومدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال استهدفت بالمدفعية منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وحي الصبرة وسطها، وحيي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب المدينة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة نحو 10 آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.
وبّينت أن مدفعية الاحتلال قصفت منازل المواطنين في مناطق المغراقة والزهراء والأطراف الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع.
وأضافت الوكالة أن القصف المدفعي شمل ممتلكات المواطنين في بلدة بيت حانون شمال القطاع.
وأفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، جنوب القطاع، بالتزامن مع غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على وسط وغرب المدينة.