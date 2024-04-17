"مواقف متناقضة".. أمريكا ترفض نيل فلسطين العضوية الكاملة للأمم المتحدة لكنها تدعم حل الدولتين

وقالت توماس جرينفيلد خلال مؤتمر صحفي في سول بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بطلب السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة: "لا نرى أن اتخاذ قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مكان يمكننا أن نجد فيه حل الدولتين يمضي قدمًا"، وفقاً لـ"رويترز".