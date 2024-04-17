"مواقف متناقضة".. أمريكا ترفض نيل فلسطين العضوية الكاملة للأمم المتحدة لكنها تدعم حل الدولتين

اعتبرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم (الأربعاء) أن "قرارًا للأمم المتحدة يوصي السلطة الفلسطينية بأن تصبح عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، سيساعد في التوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وقالت توماس جرينفيلد خلال مؤتمر صحفي في سول بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بطلب السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة: "لا نرى أن اتخاذ قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مكان يمكننا أن نجد فيه حل الدولتين يمضي قدمًا"، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضحت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بشكل قاطع: "إن واشنطن تدعم حل الدولتين، وتعمل على أرض الواقع لتحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن".
وأفاد دبلوماسيون بأن من المتوقع أن تحث السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا على التصويت، غداً (الخميس) على مشروع قرار يوصيها بأن تصبح عضوًا كامل العضوية في المنظمة الدولية.
ووزعت الجزائر العضو بمجلس الأمن مسودة نص في وقت متأخر أمس.