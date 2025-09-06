"انهيار التوظيف وارتفاع التضخم".. "ترامب" يواجه أزمة اقتصادية؟

وتفاقمت التحديات مع ارتفاع التضخم من 2.3% في أبريل إلى 2.7% في يوليو 2025، مع زيادة تكاليف الكهرباء بنسبة 4.6%. وكان ترامب قد وعد بخفض أسعار الكهرباء إلى النصف خلال عام، إلا أن هذه الوعود باتت بعيدة المنال. كما توقعت إدارة معلومات الطاقة انخفاض إنتاج النفط الخام بمقدار 100,000 برميل يوميًّا في عام 2026، ما يضعف خطط ترامب للاستفادة من "الذهب السائل" لتعزيز الاقتصاد.