مفوض الأونروا: قرار الكونغرس بتقييد تمويل الوكالة حتى 2025 سيكون له تداعيات خطيرة

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن في يناير إنها أوقفت مؤقتًا التمويل الجديد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.