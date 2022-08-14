شرطيان و12 طعنة ومزاح.. كواليس "الهجوم على سلمان رشدي والجاني"

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن المهاجم هادي مطر "24 عامًا" اتخذ خطوات عدة عمدًا لوضع نفسه في مكان يمكّنه من إيذاء "رشدي"، بما في ذلك الحصول على تذكرة للمشاركة في الحدث الذي كان من المقرر أن يتحدث فيه "رشدي".