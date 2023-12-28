قوات كردية تقتل قياديًا بارزًا في "داعش" بشمال سوريا

وأضافت أنه بعد أن طلبت منه قواتها الاستسلام، رفض وحاول أن يفجر الحزام الناسف الذي يرتديه، وبادر إلى إطلاق النار، فاضطرّت القوات إلى التعامل معه بالمثل وإطلاق النار عليه وقتله، وفقًا لـ"فرانس برس".