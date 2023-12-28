قوات كردية تقتل قياديًا بارزًا في "داعش" بشمال سوريا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم (الخميس) قتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي، سؤول عن مخيم الهول الذي يؤوي عشرات الآلاف من النازحين وبينهم أفراد عائلات عناصر من التنظيم في شمال شرق سوريا.
وبيّنت "قسد" في بيان أنّ وحداتها دهمت الليلة الماضية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن خيمة كان بداخلها المسؤول عن مخيم الهول في التنظيم الإرهابي، المدعو أبو عبيدة العراقي.
وأضافت أنه بعد أن طلبت منه قواتها الاستسلام، رفض وحاول أن يفجر الحزام الناسف الذي يرتديه، وبادر إلى إطلاق النار، فاضطرّت القوات إلى التعامل معه بالمثل وإطلاق النار عليه وقتله، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأوضحت أن "أبو عبيدة العراقي، يعد أحد القيادات العليا في "داعش"، وهو متورط في مقتل العديد من النساء والرجال في المخيم، كما يعد المخطط الأول لشن هجمات ضد حواجز أمنية وعسكرية كردية.