واشنطن: هجوم أوكرانيا المضاد سيكون طويلاً وصعبًا جدًا وداميًا

أكد رئيس أركان القوات الأمريكية الثلاثاء أن لدى أوكرانيا احتياطًا "كبيرًا" من القوات المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في الهجوم المضاد على القوات الروسية، وفقًا للعربية نت.