رداً على التشكيك الأمريكي.. "الأونروا": أرقام القتلى التي قدّمتها وزارة الصحة في غزة سابقاً أثبتت صحتها

وفي السياق نفسه، قال سفير فلسطين في جنيف إبراهيم خريشي؛ إنه أرسل أكثر من 1000 صورة لأطفال قتلوا في الغارات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى البعثات الدبلوماسية في جنيف، وطلب من مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، البحث عن أسماء الضحايا الإسرائيليين في هجوم "حماس" في 7 أكتوبر.