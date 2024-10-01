مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن سيناريو استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية مطروح

أكد مسؤولون أمريكيون في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" أن سيناريو استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية مطروح كخطة للرد. وأوضح المسؤولون أن الإدارة الأمريكية كانت تقيم مؤخراً كيف يمكن أن يتطور تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.