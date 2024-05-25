بـ5 ملايين يورو.. "إيطاليا" تعلن استئنافَ تمويل "الأونروا" في فلسطين

وكان الاتحاد الأوروبي على رأس الجهات التي استأنفت تمويل الوكالة، وقام بتسديد 55 مليون يورو للأونروا، مشيرًا إلى أنه سيزيد إجمالي المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين بواقع 68 مليون يورو هذا العام لمساعدة المدنيين الذين يواجهون "ظروفًا مروّعة" خلال حرب إسرائيل على غزة.