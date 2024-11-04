"أكبر عملية خداع".. "نتنياهو" يُسرِّب وثائق حساسة لإفشال وقف إطلاق النار في غزة

وخلال سبتمبر الماضي نشرت صحيفتا "الكرونيكل اليهودية" و"بيلد" الألمانية مقالات تستند إلى معلومات استخباراتية، تتماشى مع رواية نتنياهو حول محاولة حماس تهريب الرهائن إلى خارج غزة، إلا أن هذه المقالات أثارت تساؤلات واسعة بعد أن نفت قوات الدفاع الإسرائيلية أن تكون الوثائق المعنية صادرة عن قيادات حماس، مشيرة إلى أن الوثيقة التي استندت إليها "بيلد" كانت قديمة، ولم تُكتب من قِبل يحيى سنوار، بل كانت توصية من رتبة متوسطة في الحركة.