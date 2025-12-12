عقوبات بريطانية على قيادات من "الدعم السريع" بتهم قتل جماعي في الفاشر.. ودعم إنساني إضافي للسودان

وأكدت بريطانيا أن الوضع الإنساني في السودان هو الأسوأ عالميًا، حيث يحتاج نحو 30 مليون شخص إلى المساعدة، فيما نزح 12 مليونًا عن ديارهم، وفرّ قرابة 5 ملايين لاجئ إلى دول الجوار، داعية جميع أطراف الصراع إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية والفرق الإغاثية دون عوائق.