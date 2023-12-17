الصحة العالمية: الأطفال والنساء يمثلون 70 بالمائة من الضحايا في الحرب على غزة

أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس، أن الأطفال والنساء يمثلون 70% من القتلى في الحرب على غزة، وأنه بالنظر إلى أن التدابير العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى الحل الدائم، يتضح أن وقف إطلاق النار والسعي للحل السياسي يوفران سبيلًا للخروج من هذه الفوضى والمأساة.