الأردن يحتجز سفينة شحن قادمة من مصر لجنوحها قرب شعب مرجانية

ونقلت "رويترز" عن مسؤول بالميناء، أنه جرى تصحيح مسار السفينة وقطرها إلى الرصيف وهي آمنة، لكن جرى منعها من مغادرة الميناء بانتظار تحقيق في سبب جنوحها، وتقييم أي أضرار تسببت فيها.