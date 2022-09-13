الأردن يحتجز سفينة شحن قادمة من مصر لجنوحها قرب شعب مرجانية

أعلن مسؤولون أن الأردن احتجز، اليوم (الثلاثاء)، سفينة شحن قادمة من مصر بعد جنوحها قرب محمية طبيعية للشعاب المرجانية، قبالة ساحل ميناء العقبة على البحر الأحمر.
وبيّن المسؤولون أنه يجري تقييم أي ضرر بيئي قد يكون نتج عن جنوح السفينة "لوتس" إلى المياه الضحلة قرب المحمية البحرية، التي تمتد لسبعة كيلومترات.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول بالميناء، أنه جرى تصحيح مسار السفينة وقطرها إلى الرصيف وهي آمنة، لكن جرى منعها من مغادرة الميناء بانتظار تحقيق في سبب جنوحها، وتقييم أي أضرار تسببت فيها.
ذكر المسؤول أن سفينة الشحن وصلت في وقت سابق اليوم لتحميل شحنة من البوتاس من رصيف الأسمدة بالمدينة.
وتعد الشعاب المرجانية البكر في مدينة العقبة، وما تحتويه من أنواع من الأسماك وعشرات التكوينات في المياه الضحلة، من المعالم السياحية البارزة في الأردن.